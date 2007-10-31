Саакашвілі оголосив командувача російських миротворчих сил персоною нон-ґрата

Президент Грузії оголосив командувача російських миротворчих сил у зоні грузинсько-абхазького конфлікту персоною нон-ґрата. Міхаїл Саакашвілі вимагає від генерал-майора Серґея Чабана залишити територію Грузії.

У відповідь на цю заяву російський генерал заявив, що не збирається залишати зону конфлікту, доки не отримає наказу.

Свою заяву Президент Грузії зробив після того, як побував на місці інциденту поблизу грузинського села Ґанмухурі, що в нейтральній зоні на лінії грузинсько-абхазького конфлікту.

Раніше у вівторок російські миротворці повідомили, що передали представникам МВС Грузії грузинських поліцейських, яких, як стверджує російська сторона, затримали в Абхазії.

За даними МЗС Грузії, трьох поліцейських, жорстоко побитих і прикутих наручниками до бронетранспортера, знайшли грузинські військові в нейтральній зоні.

За версією генерала Чабана, у вівторок уранці п’ятеро співробітників МВС Грузії вимагали від миротворців припинити патрулювання і погрожували зброєю.

За інформацією Радіо Свобода, поліцейських роззброїли і затримали.

Водночас представник прогрузинського уряду Абхазії Рауль Кірія стверджує, що російські миротворці разом із абхазькими військовими викрали грузинських поліцейських.

Грузинська сторона заявляє, що російські миротворці вторглися в нейтральну зону, в якій розташований грузинський молодіжний патріотичний табір, і захопили трьох бійців спецбатальйону МВС із охорони табору.

Президент Саакашвілі, виступаючи на засіданні Ради безпеки Грузії, заявив, що все, що сталося у вівторок у зоні конфлікту, зафіксоване на відеокамери.

Він також заявив, що Грузія чекає на вибачення і на припинення «провокацій».

Війська Грузії поблизу межі з Абхазією привели в підвищену бойову готовність. Так само вчинила зі свого боку і влада невизнаної Абхазії.

Російсько-грузинський конфлікт загострився минулої осені, коли грузинська влада ненадовго затримала на своїй території кількох офіцерів російської військової розвідки за підозрою в шпигунстві.