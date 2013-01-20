Американці нагадали Обамі, що мати зброю дозволяє Конституція США

Учасники збиралися в магазинах стрілецької зброї й на стрільбищах, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Із собою вони несли копії американської Конституції, заявляючи, що захищають другу поправку, яка проголошує право громадян мати зброю.

Б.Обама в середу представив на розгляд конгресу пакет законопроектів, метою яких стане посилення контролю над оборотом стрілецької зброї на території країни.