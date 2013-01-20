Американці нагадали Обамі, що мати зброю дозволяє Конституція США

11:29, 20 січня 2013
Світ
734 0

У США прихильники консервативних груп, які виступають проти спроб Президента Барака Обами посилити контроль над вогнепальною зброєю, провели перший в історії країни ”День зброї”.

Барак Обама хоче обмежити продаж вогнепальної зброї

Учасники збиралися в магазинах стрілецької зброї й на стрільбищах, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Із собою вони несли копії американської Конституції, заявляючи, що захищають другу поправку, яка проголошує право громадян мати зброю.

Б.Обама в середу представив на розгляд конгресу пакет законопроектів, метою яких стане посилення контролю над оборотом стрілецької зброї на території країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter