Американці нагадали Обамі, що мати зброю дозволяє Конституція США
11:29, 20 січня 2013Світ
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У США прихильники консервативних груп, які виступають проти спроб Президента Барака Обами посилити контроль над вогнепальною зброєю, провели перший в історії країни ”День зброї”.
Барак Обама хоче обмежити продаж вогнепальної зброї
Учасники збиралися в магазинах стрілецької зброї й на стрільбищах, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Із собою вони несли копії американської Конституції, заявляючи, що захищають другу поправку, яка проголошує право громадян мати зброю.
Б.Обама в середу представив на розгляд конгресу пакет законопроектів, метою яких стане посилення контролю над оборотом стрілецької зброї на території країни.
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