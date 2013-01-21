Партія Меркель програла «репетицію загальнонаціональних виборів»
Опозиція до партії Ангели Меркель з невеликим відривом перемогла на виборах у Нижній Саксонії, другій за величиною землі Німеччині.
Соціал-демократи та "зелені" отримали перевагу в один депутатський мандат над правлячою коаліцією у парламенті північно-західного регіону з населенням близько 8 млн людей, повідомляє ВВС Україна.
Ці вибори розглядалися як репетиція до загальнонаціональних виборів, які відбудуться у вересні цього року.
Політична сила Ангели Меркель, Християнсько-демократичний союз (ХДС), програла низку регіональних виборів, проте вона сама не втрачає надії втретє поспіль стати канцлером Німеччини.
Внаслідок недільних виборів лівоцентристи - соціал-демократи (СДПН) та Партія зелених - сумарно здобули 46,3% голосів виборців, у той час, як правоцентристська коаліція отримала 45,9% голосів.
З часу переобрання пані Меркель на посаду канцлера у 2009 році ХДС зазнав поразки у кількох регіональних виборах, втративши більшість у парламенті Нижньої Саксонії та чотирьох інших федеральних земель.