У Новому Орлеані невідомі відкрили стрілянину, п'ятеро поранених - ЗМІ

За даними агентства, група з шести молодих людей у віці 17-18 років перебувала біля магазину, коли по них було відкрито вогонь з автомобіля, який проїжджав повз. Поліція з'ясовує обставини і мотиви злочину, повідомляє РІА Новости.

Нагадаємо, це не перший за останні кілька місяців випадок стрілянини в США. Великий суспільний резонанс викликала трагедія, яка сталася в грудні минулого року в штаті Коннектикут, коли 20-річний Адам Ланза застрелив в школі 20 дітей та шістьох дорослих. Після цієї трагедії в країні розгорнулася дискусія про необхідність посилення правил продажу зброї.