Німеччина зніматиме відбитки пальців при оформленні віз

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, за інформацією Посольства ФРН у Україні, з метою імплементації раніше прийнятих змін до візово-імміграційного законодавства Німеччини, з 24 січня 2013 року німецькою стороною запроваджується процедура фіксації біометричних даних (відбитків пальців) заявників, які звертатимуться з клопотаннями про оформлення їм національних довгострокових віз для в’їзду до ФРН.