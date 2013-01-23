Лавров: Росія поки не може віддати Польщі уламки літака Качинського

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції у Москві за підсумками діяльності російської дипломатії у 2012 році.

«У нас немає абсолютно ніякого бажання створювати якісь проблеми для польського керівництва, для сімей загиблих, для російський-польських відносин, але це дуже серйозна кримінальна справа, яка відкрита і в Росії, і в Польщі. За нашими правилами, поки розслідування не завершено, остаточно не закрито і не передано до суду, речові докази мають знаходиться у розпорядженні слідчого», - сказав С.Лавров

При цьому він підкреслив, що в РФ цю трагедію сприйняли дуже близько до серця.

Він нагадав, що Польща також не закінчила розслідування причин цієї катастрофи.

За його словами, Росія ще влітку минулого року запропонувала польським колегам розпочати обговорювати технічні і логістичні аспекти майбутнього транспортування уламків.

Водночас С.Лавров підкреслив, що тиск, який Польща намагається чинити на Росію через Брюссель, не прискорить ходу розслідування, яке проходить під особистим контролем Президента РФ.

«Слідчі роблять все можливе, щоб діяти швидко», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звинуватив російську владу у невиконанні обіцянки колишнього Президента Росії Дмитра Медведєва передати полякам уламки президентського Ту-154, який у 2010 році розбився під Смоленськом.

Він тоді також закликав Високого представника Євросоюзу з міжнародних питань і безпекової політики Кетрін Ештон порушити це питання на саміті Росія-ЄС.

Довідка УНІАН. Польський Ту-154 з делегацією високопосадовців на чолі з Президентом Лехом Качинським розбився під час заходження літака на посадку на аеродромі в російському Смоленську 10 квітня 2010 року.

Авіаційні експерти назвали причиною катастрофи помилки екіпажа, в результаті яких літак опинився дуже низько над землею, де зачепив крилом дерево. Водночас прокуратура - як російська, так і польська – досі не обнародували остаточних результатів свого слідства.