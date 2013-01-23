Президент Латвії заявив, що країна може не вижити як незалежна держава
15:42, 23 січня 2013Світ
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Латвія може не вижити як незалежна держава, дотримуючись директив ЄС, заявив журналістам у середу президент балтійської республіки Андріс Берзіньш.
У 2008 році Латвія опинилася на межі банкрутства / Фото: latvia.travel
"Після економічної кризи настала відома стабільність і Латвія здобула міжнародну репутацію, але потрібно ретельно стежити за тим, де ми знаходимося в даний час і що будемо робити в майбутньому. Питання, як ми будемо рухатися вперед, більш ніж серйозне. Женучись за результатами щодо виконання директив ЄС, Латвія може не вижити як незалежна держава ", - сказав Берзіньш.
Як відзначає РІА Новости, в 2008 році Латвія опинилася на межі банкрутства через важку економічну кризу. У 2012 році прем'єр-міністр республіки Валдіс Домбровскіс заявив про її подолання. Латвія вступила в ЄС у 2004 році.
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