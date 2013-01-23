Президент Латвії заявив, що країна може не вижити як незалежна держава

"Після економічної кризи настала відома стабільність і Латвія здобула міжнародну репутацію, але потрібно ретельно стежити за тим, де ми знаходимося в даний час і що будемо робити в майбутньому. Питання, як ми будемо рухатися вперед, більш ніж серйозне. Женучись за результатами щодо виконання директив ЄС, Латвія може не вижити як незалежна держава ", - сказав Берзіньш.

Як відзначає РІА Новости, в 2008 році Латвія опинилася на межі банкрутства через важку економічну кризу. У 2012 році прем'єр-міністр республіки Валдіс Домбровскіс заявив про її подолання. Латвія вступила в ЄС у 2004 році.