ЗМІ: Меркель закликала Лондон до компромісу у питанні про членство в ЄС

"Європа означає й те, що необхідно знаходити справедливі компроміси", - заявила вона в середу, 23 січня, у Берліні. А.Меркель зазначила, що в цих рамках Німеччина, "природно, готова обговорювати британські побажання", проте закликала пам'ятати і про те, що "у інших країн теж є свої побажання", повідомляє dw.de.

За словами федерального канцлера, у найближчі місяці вона має намір "вельми інтенсивно і в деталях обговорювати з Великобританією її ідеї" і "докласти всіх зусиль до того, щоб спільно узгодити середньострокове фінансове планування", що, "без сумніву, в інтересах і самої Великобританії".

А.Меркель зазначила, що особисто вона бажає, щоб Великобританія залишалася "важливою частиною та активним членом ЄС". Вона також привітала те, що "Лондон прагне до того, щоб в рамках глобалізації Європа залишалася конкурентоспроможним континентом, здатним зберегти свій добробут".

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон оголосив, що Британія може провести референдум з питання виходу з Європейського Союзу наприкінці нинішнього десятиліття, після розробки нового пакту про розподіл повноважень між Лондоном і Брюсселем.