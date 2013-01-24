Більшість американців підтримали ідеї Обами щодо посилення контролю за продажем зброї

Про це свідчить опитування, проведене компанією Gallup.

Респондентам пропонувалося відповісти "за" або "проти" за дев'ятьма основним пропозиціям Білого дому, проте, як зазначають організатори опитування, проведеного з 19 по 20 січня, голосуючим не повідомляли, що вони були взяті з ініціатив Обами, пише РІА "Новости".

За результатами опитування 91% респондентів підтримали ідею про введення обов'язкової перевірки на наявність судимості при покупців будь-якої зброї, 82% проголосували за збільшення державних витрат на різні програми перевірки молоді на наявність психічних захворювань і лікування можливих відхилень. Три чверті американців вважають правильним посилення покарання для людей, які купують зброю для тих, хто не може придбати її самостійно.

Крім того, респонденти підтримують значне збільшення витрат на федеральні програми щодо всебічного забезпечення безпеки шкіл та інших навчальних закладів (69%), заборону на продаж штурмових гвинтівок (60%), бронебійних боєприпасів (67%) і обойм місткістю більше 10 патронів (54% ).