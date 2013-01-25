Грецька поліція силою перервала страйк працівників метро

Працівники метрополітену продовжували страйк вже дев'ятий день поспіль, протестуючи проти урядового плану заходів жорсткої економії, пише ВВС Україна.

Уряду країни у терміновому порядку схвалив указ, що дозволяє заарештовувати робітників, які не повернуться до роботи. Чи відновить після дій поліції метро свою роботу, невідомо.

Як повідомлялось, сьогодні до протесту працівників метро мали приєднатись водії автобусів та залізничники.