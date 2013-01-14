Офіс прем'єра Греції обстріляли з автомата Калашникова

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт газети "Етнос", за попередніми даними, двоє невідомих відкрили стрілянину з автомата Калашникова. Поліція виявила на місці НП дев'ять гільз. В'їзд до району перекрито силами поліції, в розслідуванні задіяні антитерористичні підрозділи і сапери.

"У кабінеті прем'єр-міністра знайшли кулю від автомата Калашникова", - заявив офіційний представник уряду Сімос Кедикоглу. За його словами, метою нападників був кабінет А.Самараса.

Прем'єр поінформований про подію, в офіс "Нової демократії" вже прибув секретар політичного комітету партії.

Напередодні невідомі влаштували серію підпалів у офісах партій, що входять до правлячої коаліці партій в Афінах: біля одного з офісів "Нової демократії" було підірвано саморобну бомбу на основі газових балончиків, біля іншого вибухнули три пляшки із запальною сумішшю.

У приморському передмісті Гліфада в офіс правоцентристів кинули пляшку із запальною сумішшю, а у відділення лівоцентристської партії ПАСОК шпурнули дві цеглини.

Крім того, в центральному районі Кесаріані підпалили два банкомати.

У ніч на неділю невідомі підпалили будинок брата офіційного представника грецького Кабінету міністрів С.Кедикоглу. До цього були підпалені будинки кількох відомих журналістів, відповідальність узяли на себе анархістські угруповання.