На Норвегію впав гігантський метеорит

У Норвегії зареєстровано падіння гігантського метеорита.

Як повідомляє РІА «Новости», посилаючись на норвезький інститут геофизичних і сейсмологічних досліджень NORSAR, 7 червня о 2.13 місцевого часу прилади на станції Карасйок на півночі країни зареєстрували потужні звукові та сейсмічні аномалії.

Падіння метеорита сфотографував фермер Пітер БРУВОЛД.

"Я бачив блискучий спалах світла в небі, що перетворився на світлову крапку з хвостом підсвіченого диму", - розповів П.Бруволд норвезькій газеті Aftenposten. За словами фермера, за сім хвилин після цього він почув удар, схожий на далекий вибух динаміту.

Астроном Роєд ОДЕГАРД повідомив, що метеорит можна було бачити протягом кількох секунд з північної частини області Тромс і із західної частини області Фіннмарк на відстані кількасот кілометрів, незважаючи на світле літнє небо.

За словами Одегарда, метеорит, мабуть, врізався в схил гори в районі Рейсадален на півночі Тромса.

"Досі найбільшим метеоритом, падіння якого було зареєстроване в Норвегії, вважався метеорит Альта в 1904 році. Його вага була 90 кілограмів. Але ми вважаємо, що цей метеорит значно більший", - говорить Р.Одегард.

"Це просто винятково. Я не можу повірити, що в сучасній Норвегії зареєстровано падіння такого великого метеорита. Якщо метеорит був такого розміру, як ми вважаємо, то потужність його вибуху можна порівняти з потужність вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму", - сказав науковець, додавши, що, на щастя, метеорит, звичайно, не радіоактивний.

Р.Одегард також звернувся до всіх, хто бачив метеорит або виявив місце його падіння чи інші сліди, з проханням пов`язати з Інститутом астрофізики.