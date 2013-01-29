МЗС Росії заклопотаний складанням списків нев'їзних американців

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров.

«МЗС виконує той закон, який відомий як закон «Діми Яковлєва», зокрема в частині складання відповідного списку. На даному етапі фігурантів цього списку ми не розголошуємо», - сказав С.Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що Москва підтверджує інформацію про введення в дію і можливе розширення «списку Гуантанамо» як захід у відповідь на ухвалення американським Конгресом «закону Магнітського».

Раніше з’явилася інформація з посиланням на голову комітету Держдуми у міжнародних справах Олексія Пушкова, згідно з якою Росія розширила до 60 осіб «чорний список» громадян США, до яких будуть застосовані санкції у зв'язку з ухваленням Конгресом США «закону Магнітського».

Сенат Конгресу США 6 грудня 2012 р. ухвалив закон, який передбачає введення візових санкцій проти росіян, імовірно, відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського у СІЗО.

28 грудня 2012 р. Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи дії на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який одержав неофіційну назву «Закон Діми Яковлєва» і який став відповіддю Росії на прийнятий в США «акт Магнітського».