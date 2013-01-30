Поліція Мексики продовжує розшукувати громадянку України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що, за інформацією посольства України в Мексиці, з метою завершення процедури ідентифікації тіла загиблої особи, яке було знайдено в штаті Юкатан 7 січня цього року в середині автомобіля, орендованого напередодні громадянином України Олександром Батичком, до місцевих компетентних органів найближчим часом має надійти зразок ДНК матері зазначеної особи.

Тривають заходи щодо встановлення місця перебування дружини О.Батичка – М.Буракової, яка перебувала разом з ним в Мексиці.

Як повідомляв УНІАН, українського туриста знайшли мертвим у штаті Юкатан на південному сході Мексики. За даними правоохоронних органів, його могли вбити через велику суму готівки. За інформацією прокуратури Юкатану, тіло 25-річного О.Батичка зі слідами насильства було виявлено в орендованій ним машині на одній із доріг Юкатану. Поліції вдалося з'ясувати, що молодий чоловік узяв автомобіль напрокат наприкінці грудня, щоб проїхатися низкою археологічних зон півострова Юкатан. За оренду він розплатився готівкою, а в його сумці службовці фірми бачили велику суму грошей.

О.Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився в Плайя-дель-Кармен у сусідньому з Юкатаном штаті Кинтана-Роо, де й орендував машину.