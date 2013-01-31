New York Times атакують китайські хакери після статті про прем'єра КНР

"Останні чотири місяці китайські хакери постійно атакують New York Times, проникаючи в її комп'ютерні системи і отримуючи паролі її журналістів та інших співробітників", - повідомили представники газети, передає РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Як наголошується в повідомленні, фахівці, найняті виданням для захисту своїх комп'ютерів, визначили, що напади здійснюються саме з Китаю. Також вдалося виявити свідчення того, що хакери змогли викрасти паролі всіх співробітників компанії. Ці паролі хакери використовували для пошуку інформації про статті про Цзябао.

Проте, як наголошується в повідомленні, зловмисникам не вдалося отримати доступ або скопіювати будь-яку інформацію про цю статтю.

Китайська влада заперечує будь-які звинувачення в тому, що вони вдаються до допомоги хакерів, і заявляють, що самі часто стають жертвами кіберзлочинців.

В кінці жовтня минулого року газета New York Times опублікувала статтю про те, що родичі китайського прем'єра Вень Цзябао контролюють активи вартістю більше 2,7 мільярда доларів. Видання зазначає, що сім'я Вень Цзябао значно розбагатіла за час його перебування на високому посту.