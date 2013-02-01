Засуджена учасниця Pussy Riot потрапила до лікарні

Про це повідомили РІА Новости в п'ятницю в прес-бюро ФСВП Росії.

Толоконникова, засуджена на два роки позбавлення волі, відбуває покарання в колонії в Мордовії.

"Толоконникова була направлена ​​до лікарні на обстеження за своїм бажанням і за бажанням адвоката", - повідомили в прес-бюро.

З якої причини засуджена захотіла обстежитися, у службі не уточнили, зіславшись на лікарську таємницю.