Засуджена учасниця Pussy Riot потрапила до лікарні
08:11, 01 лютого 2013Світ
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Засуджена учасниця панк-молебню групи Pussy Riot в храмі Христа Спасителя в Москві Надія Толоконникова знаходиться на обстеженні в лікарні за власним бажанням.
Надія Толоконникова потрапила до лікарні / Фотографія Денис Бочкарьов
Про це повідомили РІА Новости в п'ятницю в прес-бюро ФСВП Росії.
Толоконникова, засуджена на два роки позбавлення волі, відбуває покарання в колонії в Мордовії.
"Толоконникова була направлена до лікарні на обстеження за своїм бажанням і за бажанням адвоката", - повідомили в прес-бюро.
З якої причини засуджена захотіла обстежитися, у службі не уточнили, зіславшись на лікарську таємницю.
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