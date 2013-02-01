У Росії пішоходів хочуть перевіряти алкотестером

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації підготувало зміни в Адміністративний кодекс, які дозволятимуть поліцейським перевіряти пішоходів на алкотестері, повідомляє Радіо Свобода.

У відомстві необхідність внесення таких змін пояснили потребою узгодити між собою норми деяких нормативних актів.

Фіксувати алкогольне сп’яніння у пішоходів можна буде лише за участі двох свідків. Затриманий громадянин може відмовитися від перевірки, однак у цьому випадку поліцейські повинні будуть зробити у протоколі примітку про відмову.