У Росії пішоходів хочуть перевіряти алкотестером
11:33, 01 лютого 2013Світ
785 0
Міністерство внутрішніх справ РФ підготувало зміни в Адміністративний кодекс, згідно з якими пішоходів будуть перевіряти на наявність алкоголю у крові.
Фіксувати алкогольне сп’яніння у пішоходів можна буде лише за участі двох свідків / Фото : alcofan.com
Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації підготувало зміни в Адміністративний кодекс, які дозволятимуть поліцейським перевіряти пішоходів на алкотестері, повідомляє Радіо Свобода.
У відомстві необхідність внесення таких змін пояснили потребою узгодити між собою норми деяких нормативних актів.
Фіксувати алкогольне сп’яніння у пішоходів можна буде лише за участі двох свідків. Затриманий громадянин може відмовитися від перевірки, однак у цьому випадку поліцейські повинні будуть зробити у протоколі примітку про відмову.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter