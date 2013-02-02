Голова ОБСЄ Кожара вимагає покарати організаторів теракту проти Посольства США

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Я рішуче засуджую цей акт тероризму, який призвів до людських жертв», заявив Л.Кожара, додавши, що всі винні у цьому терористичному нападі мають бути притягнені до відповідальності.

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«Міжнародна спільнота повинна залишатися рішучою та єдиною у боротьбі проти тероризму», - наголосив міністр закордонних справ.

Він висловив співчуття американському та турецькому народам, сім’ям постраждалих, а також побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим внаслідок теракту.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в Анкарі біля Посольства США стався вибух, загинув турецький охоронець дипустанови, декілька осіб отримали поранення.