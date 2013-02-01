В Анкарі смертник підірвався біля посольства США: двоє загиблих

Про це повідомляє ВВС Україна.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це смертник, який скоїв напад, та охоронець посольства. Точна кількість постраждалих невідома.

У непідтвердженому повідомленні інформагенція Reuters цитує американського посла, який заявив, що один з турецьких співробітників посольства також загинув.

Турецький телеканал NTV повідомив, що весь персонал дипломатичної установи перебуває у кімнатах, де людям гарантована безпека.

Журналіст AP, яка прибула на місце події невдовзі після вибуху, бачила щонайменше одну тяжко поранену жінку, яку забрала машина швидкої допомоги.

За інформацією свідка з розташованого навпроти посольства офісу, вибух скоїв смертник, він каже, що бачив, як тіло забирала "швидка".

Поруч із посольством США розташовані німецька та французька дипустанови.

Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за вибух.

До місця події вирушили десятки пожежних машин та карет швидкої допомоги.

Телеканал NTV оприлюднив відео, на якому видно, що контрольно-пропускний пункт зруйнований.

Будівлю оточила поліція.

Останніми роками у Туреччині, яка є членом НАТО, напади скоювали декілька злочинних угруповань, зокрема курдські сепаратисти та ісламістські повстанці.

Останній серйозний напад, внаслідок якого загинули дев'ятеро людей і ще 120 зазнали поранень, стався в Анкарі у 2007 році. Тоді поліція звинуватила у злочині смертника з радикально лівими поглядами, що не належав до жодного угруповання.