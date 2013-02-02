Іран в умовах блокади побудував власний винищувач (відео)

Новину передає агентство РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

За словами міністра оборони Ірану Ахмада Вахіді, в розробці і будівництві винищувача брали участь виключно іранські фахівці. "Літак повністю вітчизняний", - сказав він.

Президент країни Махмуд Ахмадінежад назвав Qaher-313 "одним з найбільш сучасних у світі" літальних апаратів, зазначивши, що льотчики-випробувачі "повністю задоволені" новим винищувачем.

Президент підкреслив, що Qaher-313 - "оборонний проект", додавши, що Іран не має наміру здійснювати акти агресії та прагнути до домінування над іншими країнами, і новий літак є виключно засобом стримування.

Винищувач Qaher-313, фотографії якого були опубліковані в суботу на сайті агентства IRNA, здатний приземлятися на короткі злітно-посадочні смуги, а також може бути "швидко і легко" відремонтований.

Як повідомляє агентство Франс Прес, у розпорядженні ВПС Ірану є кілька сотень американських, російських і китайських літальних апаратів.