Поліція затримала біля Букінгемського палацу чоловіка з ножами

Йому пред'явлені звинувачення в порушенні громадського порядку, повідомляє інтернет-портал газети Telegraph.

Житель Лондона, 54-річний Талхат Реман (Talhat Rehman), в неділю під час зміни варти у Букінгемського палацу вийняв два ножі, а при наближенні поліції приставив один з них собі до горла.

На відео, опублікованому на сайті видання, видно, як співробітник поліції застосовує для упокорення порушника порядку електрошокер.

Крім порушення громадського порядку чоловіка звинувачують у носінні ріжучої зброї в громадському місці. За повідомленням видання, королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп у момент інциденту перебували в Сандрінгемському палаці в Норфолку.

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