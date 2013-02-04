Поліція затримала біля Букінгемського палацу чоловіка з ножами
07:59, 04 лютого 2013Світ
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Поліція Лондона затримала чоловіка, який розмахував ножами навпроти входу в Букінгемський палац
Інцидент стався під час зміни варти. | Фото з офіційного сайту
Йому пред'явлені звинувачення в порушенні громадського порядку, повідомляє інтернет-портал газети Telegraph.
Житель Лондона, 54-річний Талхат Реман (Talhat Rehman), в неділю під час зміни варти у Букінгемського палацу вийняв два ножі, а при наближенні поліції приставив один з них собі до горла.
На відео, опублікованому на сайті видання, видно, як співробітник поліції застосовує для упокорення порушника порядку електрошокер.
Крім порушення громадського порядку чоловіка звинувачують у носінні ріжучої зброї в громадському місці. За повідомленням видання, королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп у момент інциденту перебували в Сандрінгемському палаці в Норфолку.
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