Британія запустить антирекламу королівства, щоб відлякати мігрантів

Англійський уряд ухвалив рішення про "антирекламу" країни, яка розрахована передовсім на зупинку потоку мігрантів з Румунії і Болгарії, пише Дзеркало тижня з посиланням на англійські ЗМІ.

Сполучене Королівство хоче переконати потенційних мігрантів, що на Туманному Альбіоні на них не чекає нічого хорошого. Зокрема, влада планує розповісти "непроханим гостям", що у Британії на них чекають безробіття і постійні дощі.

Також для залякування румунів і болгар буде активно експлуатуватися тема нещодавньої повені, жертвами якої стали сотні людей по всій країні. За словами чиновників, вони збираються розвіяти популярний, на їхню думку, міф, що "британські мостові вимощені золотом". Настільки емоційну реакцію у місцевої влади викликали прогнози організації MigrationWatch, згідно з якими у країну в найближчі п'ять років повинні приїхати близько 250 тисяч громадян Румунії і Болгарії.

Британія закрила свої кордони для іммігрантів із цих країн. Згідно із законами ЄС, таке обмеження може ввести будь-яка держава Євросоюзу у момент приєднання до неї нової країни. Британія цим правом вже скористалася, і термін його дії закінчується у 2014 році. Як би там не було, наразі чиновники не визначилися з датою виходу "антиреклами" на екрани, і навіть з її точним змістом.