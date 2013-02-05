Врятували хлопчика, якого викрадач 7 днів тримав у бункері

Сам Дайкса убитий, повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої поліції.

Драма почалася 29 січня. Дж.Дайкс вимагав у водія шкільного автобуса, в салоні якого були п'ятирічні діти, висадити двох учнів, а коли той відмовився - вбив його з пістолета. Після цього злочинець викрав дитину і зник у бункері, збудованому за власним будинком.

Усі ці дні поліція вела переговори зі зловмисником.

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Сусіди розповідають про нездорову психіку ветерана. Вони характеризували його як "бомбу уповільненої дії" і повідомили про лякаючу поведінці чоловіка - про вбивство собак металевою трубою і погрози місцевим жителям за "їзду по його газону". Крім того, він був упевнений, що за ним постійно стежить влада.

За даними поліції, Дж.Дайкс перебував під слідством. 30 січня чоловік мав постати перед судом за погрози фізичною розправою, передає РосБізнесКонсалтинг.