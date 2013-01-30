У США чоловік убив водія шкільного автобуса і тримає дитину в заручниках

Про це за інформацією ABC News повідомляє Lenta.ru.

При цьому, за даними 48 News, в заручниках опинився хлопчик. Злочинець утримує дитину протягом декількох годин, сховавшись в підземному бункері. Поліція веде з ним переговори по рації. До ранку 30 січня дитину звільнити не вдалося.

На місце стягнуті представники оперативних служб, в тому числі сапери, хоча повідомлень про вибухівку в розпорядженні нападника не надходило. Жителі найближчих будинків евакуйовані.

Зловмисник увійшов у шкільний автобус близько 16 годин 29 січня, коли діти поверталися з занять. Чоловік наказав школярам вийти, але схопив одного, а потім чотири рази вистрілив у водія. Той помер на місці від отриманих поранень. Діти добігли до найближчої церкви, де сховалися. Повідомляється, що всі вони в порядку, але перебувають у стані шоку.

Пізніше школярі розповіли, що злочинець намагався схопити двох дітей, але зумів утримати тільки одного.

Місцевий житель на ім'я Майк Кріл (Mike Creel) заявив, що упізнав у нападникові свого сусіда. За словами Кріла, той сховався разом з дитиною в саморобному бомбосховищі. Кріл розповів, що сусід жив на цьому місці близько двох років, і бомбосховище було однією з перших будівель на його ділянці.