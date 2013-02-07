Шість бригад повстанців атакують столицю Сирії

Таку заяву вони поширили через свої акаунти в соціальних мережах.

Згідно з цим документом, в наступі беруть участь шість повстанських бригад, включаючи радикальних ісламістів з «Фронту аль-Нусра» - найбільш дисциплінованого і боєздатного опозиційного формування.

Запеклі бої тривають на півдні і сході столиці. Повстанці стверджують, що вже взяли під свій контроль південну ділянку кільцевої магістралі Дамаска. Урядові сили відступили звідти до центру.

Як повідомляє Reuters, одночасно з цим у самому місті були атаковані численні блок-пости і урядові будівлі. Опозиціонери стверджують, що їм вдалося спалити мінімум один танк.

З мінаретів сунітських кварталів міста лунають заклики допомагати повстанцям, які розвивають наступ.

Над містом весь день кружляють бойові літаки, які завдають ракетно-бомбових ударів по опозиціонерах. Державне телебачення Сирії повідомляє, що армія веде бої проти повстанців у чотирьох районах Дамаска, завдаючи їм великих втрат.

Повстанці вже кілька разів намагалися вибити з Дамаска урядові сили, нагадує Лента.ру, однак щораз отримували відсіч і відступали.