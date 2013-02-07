Китай за 2012 поставив рекорд: виробив 403 тонни золота

Про це повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на дані Китайської асоціації золота.

Китай займає лідируючу позицію у світі за показником обсягів виробництва золота протягом останніх шести років, обійшовши Південну Африку в 2007 році, передає РІА "Новости".

Обсяг виробництва золота, досягнутий за підсумками минулого року, також став рекордним для КНР: у загальному обсязі виробленого золота, майже 83% припадає на десятку найбільших виробників золота Китаю, в тому числі провінції Шаньдун, Хенань і Цзянсі.

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У КНР зазначають, що значне зростання обсягу виробництва зумовлене сприятливою для галузі політикою влади. Зокрема, тим фактом, що в основних районах КНР, де зосереджено золотодобувну промисловість, розвитку виробництва золота віддано сьогодні першочергове значення.

За обсягами споживання золота КНР, як наголошується Сіньхуа, залишається другою країною в світі після Індії. За останніми даними, опублікованими в грудні минулого року, за дванадцять місяців 2011 року в КНР було реалізовано 761,05 тонни золота. Для порівняння обсяг виробництва цього дорогоцінного металу у 2011 році досяг 360,957 тонни, що на 5,8% більше за показник 2010 року.