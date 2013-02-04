Українців будуть привчати купувати золото, а не долари

Уряд України роз'яснюватиме населенню, чому не варто купувати зайву валюту.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу «Україна» 3 лютого.

«Ми будемо роз'яснювати населенню, що не потрібно піддаватися паніці і не потрібно купувати непотрібну кількість іноземної валюти», - заявив С.Арбузов.

Він також наголосив, що уряд робить все необхідне для того, щоб населення змогло зберегти свої заощадження.

«Наприклад, зовсім недавно Нацбанк випустив колекційну серію золотих монет. Це можливість купити золоті монети і продати без втрати. Можливо, на цьому не можна буде заробити, але вже точно не можна буде втратити. Купувати просто іноземну валюту без потреби, коли ти не виїжджаєш за кордон, це і для країни незручно - постійно йде дисбаланс, і населення не завжди зможе заощадити на цій операції, як показали останні події. Був курс 8.40, люди купували. Потім курс повернувся на свій рівень, і люди втратили. Втратили найбільш незахищені верстви населення. Тому що хтось передбачив неправильно, хтось переконливо розповідав, а регуляторів у цей час слухали менше. Сьогодні, сподіваюся, будуть слухати більше, досвід є», - сказав С.Арбузов.

При цьому він зазначив, що немає жодних підстав очікувати різкого стрибка курсу.

«Є і пророки, які передбачують курс 12, 20 ... Які підстави? Давайте розберемося! Платіжний баланс практично позитивний. Так, є негативне сальдо, але ми працюємо. Працюємо і з експортом, недоотримана валюта з продажу металу перекрилася продажем зерна. Якщо населення не буде брати участі в цьому процесі, не купуватиме непотрібну валюту, нам, звичайно ж, буде легше. І буде легше убезпечити заощадження самого ж населення », - заявив С.Арбузов.

Також С.Арбузов повідомив, що причиною збільшення дефіциту платіжного балансу України в 2012 році стало скуповування валюти населенням.

«Я ще раз хочу всіх запевнити, що ми очікуємо від’ємне сальдо платіжного балансу в поточному році значно менше, ніж був результат минулого року. Орієнтовна сума від’ємного сальдо – 4 мільярди доларів. Для прикладу, у період курсової паніки населення викупило 4 мільярди доларів. Потім припинило купувати, тому що переконалося, що все гаразд. Якби населення не купило ці 4 мільярди доларів, у нас був би позитивний баланс. Ось і проста арифметика», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився у 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,455 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).