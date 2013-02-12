Білоруська опозиція починає «Хвилю солідарності»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції співголова БХД Віталій Римашевський.

За його словами, акція проходитиме у форматі щоденного марафону в різних містах Білорусі в лютому-березні.

«Ми закликаємо всіх прихильників демократичних змін взяти участь у «Хвилі солідарності», яка проходитиме з 12 лютого по черзі у великих і середніх містах Білорусі. Акції можуть проходити у формі пікетів, мітингів, збору коштів для сімей репресованих, відправки листів і посилок політв'язнем. Завершити кампанію ми плануємо в день Волі 25 березня», - підкреслив В.Римашевський.

Він також зазначив, що солідарність із політв'язнями є справою не особисто БХД, а всього білоруського суспільства.

«Пропонуємо приєднуватися до «Хвилі солідарності» різним структурам. Ми вели консультації з Об'єднаною громадянською партією. 13 лютого ми разом із лідером ОГП Анатолієм Лебедьком братимемо участь в акції в Бобруйську», - сказав В.Римашевський.

Довідка УНІАН. У Білорусі в місцях позбавлення волі залишаються ще 11 осіб, яких правозахисники вважають політв'язнями. Серед них – екс-кандидат у Президенти Білорусі Микола Статкевич, віце-президент Міжнародної федерації прав людини Алєсь Бєляцький, лідер міжнародної організації «Молодий фронт» (Чехія) Дмитро Дашкевич.