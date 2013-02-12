США можуть визначити вибір нового Папи

"Одинадцять кардиналів-вибірників, майже 10 відсотків конклаву, будуть американцями. Це найбільша частка, яку будь-коли мали США, хоча в Америці історично живе багато католиків", - йдеться в статті на сайті телеканалу NBC News.

Папа Бенедикт XVI сприяв посиленню американського впливу у Ватикані. Минулого року він призначив трьох нових американських кардиналів, збільшивши загальну кількість кардиналів-американців до 19. З них голосувати на конклаві зможуть тільки 11, оскільки, за правилами, у виборах Папи беруть участь лише молодші 80 років. "Посилення американського впливу серед кардиналів-вибірників може означати, що Бенедикт XVI дуже добре розумів, що католицизм перестав бути переважно європейської конфесією", - зазначаєтьcя в публікації.

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"З 11 голосами США стають другим за величиною блоком, поступаючись тільки Італії, на яку припадає 28 вибірників, згідно з даними прес-служби Святого Престолу у Ватикані. На третьому місці Німеччина з шістьма голосами", - цитує РІА "Новости".

Проте експерти сходяться в тому, що поки США залишаються супердержавою, місце Папи американцям не дістанеться. Належність до найпотужнішої у світі країні залишається негативним чинником для потенційних кандидатів на папський трон.