Після зречення Папи Римського в купол собору Святого Петра вдарила блискавка (фото)

У заяві агентства AFP сказано, що незвичайне зображення було зроблено фотографом Філіппо Монтефорте, який працює на італійське національне агентство ANSA.

Сайт фотографа повідомляє, що він фотографував Папу більше десяти років. Він також вказаний як фотограф AFP, з портфоліо своїх робіт на сайті інформаційного агентства, пише газета Sydney Morning Herald.

Зображення облетіло всі соціальні медіа протягом ночі, але деякі люди ставлять під сумнів його автентичність.

Нагадаємо, Папа Бенедикт XVI вчора оголосив про зречення від папського престолу в зв'язку із поганим станом здоров'я. Він залишить свій пост 28 лютого. 78-річний Йозеф Ратцингер став Папою Бенедиктом XVI у квітні 2005 року після смерті Папи Івана Павла II. В останній раз Папа Римський оголошував про своє добровільне зречення від престолу майже 600 років тому: у 1415 році від престолу відрікся Григорій XII.