Майбутній голова Пентагону пообіцяв стратегічне партнерство з Росією

14 голосів на підтримку Хейгела при 11 "проти" вистачило, щоб перевести процедуру затвердження на наступний рівень.

Минулого четверга, нагадує РІА "Новости", в профільному комітеті пройшли перші слухання щодо кандидатури Хейгела. Сенатори більше восьми годин ставили кандидату запитання, більша частина з яких супроводжувалася критикою і докорами.

Законодавці зажадали від кандидата в міністри прояснення позиції щодо Близького Сходу у зв'язку з висловлюваннями про "єврейське лоббі", під каблуком якого нібито перебуває американський конгрес, а також про діалог з ХАМАС і Іраном. Екс-сенаторові довелося виправдовуватися і за свої необережні вислови про гомосексуалістів. Слухання пройшли вкрай напружено, однак не були настільки емоційними, як, наприклад, дебати щодо бюджету або податках.

Хейгел на слуханнях чітко дав зрозуміти, що буде дотримуватися курсу своїх попередників на посаді міністра оборони - Роберта Гейтса і Леона Панетти. Зокрема, на його думку, головну небезпеку для США становлять КНДР, Іран і Пакистан, а Росія, навпаки - важливий стратегічний партнер, попри всі розбіжності.

При цьому Хайгел підтвердив, що США не відмовляться від розміщення елементів ПРО в Європі і підкреслив, що співпраця з РФ у цій сфері пішло б на користь обом країнам. Він пообіцяв, що США продовжать обмінюватися з Росією інформацією про пуски ракет.