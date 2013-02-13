МАГАТЕ продовжує спроби вмовити Іран відмовитись від ядерних розробок
12:14, 13 лютого 2013Світ
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Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні у Тегерані проводять черговий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану.
МАГАТЕ та Іран проводять переговори / Фото: Rus.ruvr.ru
Напередодні МЗС Ірану припустило, що інспекторам можуть дозволити відвідати військовий об’єкт Парчин, якщо Іран і МАГАТЕ зможуть домовитися про «всеосяжну угоду», яка визнаватиме іранські ядерні права, пише Радіо Свобода.
МАГАТЕ вважає, що саме у Парчині здійснюється діяльність, пов’язана з імовірною розробкою ядерної зброї. Іран заявляє, що не працює в цьому напрямку.
Головний інспектор МАГАТЕ Герман Накертс пообіцяв, що агентство шукатиме шлях подолання «розбіжностей» з Іраном у питанні нагляду за ядерною програмою Тегерана. Візит делегації МАГАТЕ передує запланованим на 26 лютого в Казахстані переговорам між Іраном і шістьма провідними державами.
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