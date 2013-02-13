МАГАТЕ продовжує спроби вмовити Іран відмовитись від ядерних розробок

Напередодні МЗС Ірану припустило, що інспекторам можуть дозволити відвідати військовий об’єкт Парчин, якщо Іран і МАГАТЕ зможуть домовитися про «всеосяжну угоду», яка визнаватиме іранські ядерні права, пише Радіо Свобода.

МАГАТЕ вважає, що саме у Парчині здійснюється діяльність, пов’язана з імовірною розробкою ядерної зброї. Іран заявляє, що не працює в цьому напрямку.

Головний інспектор МАГАТЕ Герман Накертс пообіцяв, що агентство шукатиме шлях подолання «розбіжностей» з Іраном у питанні нагляду за ядерною програмою Тегерана. Візит делегації МАГАТЕ передує запланованим на 26 лютого в Казахстані переговорам між Іраном і шістьма провідними державами.