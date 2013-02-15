Круїзний лайнер Triumph, який втратив керування, доставлений в порт

Як пише РІА Новости, судно, на борту якого знаходились 3,143 тисячі пасажирів і 1,086 тисячі членів екіпажу, було доставлено в порт за допомогою буксирів.

Очікувалося, що Triumph прибуде до Алабами в четвер увечері, проте через обрив буксировочного троса пасажири змушені були провести на борту ще кілька годин.

Як відзначає агентство Ассошиейтед Прес, сходження пасажирів на берег також може тривати досить довго. У порту мандрівників уже чекають автобуси, готові доставити їх в Новий Орлеан або Х'юстон.