Круїзний лайнер Triumph, який втратив керування, доставлений в порт
08:19, 15 лютого 2013Світ
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Круїзний лайнер Carnival Triumph, який кілька днів тому втратив керування після пожежі в машинному відділенні, у п'ятницю доставлений в порт Мобіл в штаті Алабама, повідомляє агентство Франс Прес.
Carnival Triumph доставлений в порт Мобіл / Фото: Ottawasun.com
Як пише РІА Новости, судно, на борту якого знаходились 3,143 тисячі пасажирів і 1,086 тисячі членів екіпажу, було доставлено в порт за допомогою буксирів.
Очікувалося, що Triumph прибуде до Алабами в четвер увечері, проте через обрив буксировочного троса пасажири змушені були провести на борту ще кілька годин.
Як відзначає агентство Ассошиейтед Прес, сходження пасажирів на берег також може тривати досить довго. У порту мандрівників уже чекають автобуси, готові доставити їх в Новий Орлеан або Х'юстон.
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