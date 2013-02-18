Вірменія обирає президента

Виборчі дільниці працюватимуть з 08.00 до 20.00 за місцевим часом. На вищий пост у державі претендують сім осіб, в тому числі діючий президент країни Серж Саргсян.

Порогу явки виборців на виборах президента немає, тому вибори в будь-якому випадку будуть визнані такими, що відбулися, відзначає РІА Новости.

Президентом може бути обрано людину не молодше 35 років, яка останні десять років є громадянином країни, проживає на її території і не має іншого громадянства. Президент обирається на п'ять років, але не більше ніж на два терміни поспіль. Переможцем виборів буде визнаний той, хто отримає 50% голосів плюс один голос від загальної кількості голосуючих. Якщо жоден з претендентів не зможе отримати таку підтримку виборців, через два тижні відбудеться другий тур голосування, в якому візьмуть участь два кандидати-лідера, в результаті перемагає той, хто набирає просту більшість голосів.

Виборчий кодекс Вірменії передбачає, що голосувати на виборах президента можуть лише ті громадяни країни, які знаходяться на її території, тому закордонних виборчих дільниць не існує. Для 2,5 мільйона виборців у Вірменії будуть працювати 1988 виборчих дільниць.