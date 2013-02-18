Чинний президент Еквадору присвятив свою перемогу на виборах Уго Чавесу

Про це свідчать дані системи швидкого підрахунку голосів Національної виборчої ради (НВС), пише РІА Новости.

За даними НВС, за Корреа віддали свої голоси майже 57% виборців, які взяли участь у голосуванні. На другому місці йде Гільєрмо Ласо з 24% голосів. Підрахунок бюлетенів продовжується, наразі опрацьовано приблизно 35% бюлетенів. Всього у виборах брали участь 11,6 мільйона людей, голосування в Еквадорі є обов'язковим. Перемогу Корреа вже визнав його основний конкурент Ласо.

Сам Корреа вже заявив, що присвячує перемогу своєму другові, президентові Венесуели Уго Чавесу, який продовжує лікування на Кубі після операції у зв'язку з онкологічним захворюванням. "Цю перемогу варто присвятити також великому лідеру Латинської Америки, який змінив Венесуелу, - "команданте" Уго Чавесу", - заявив Корреа. Він побажав Чавесу якнайшвидшого одужання.

Сам Чавес вже встиг привітати свого еквадорського колегу і друга з "переконливою перемогою" на виборах.

З моменту приходу до влади на початку 2007 року Корреа почав проводити суверенну економічну політику, в 2010 році оголосив про прийняття поправок до закону про вуглеводні, які дозволяють державі націоналізувати нафтові родовища.