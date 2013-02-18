Україну просять видати екс-прем'єра Таджикистану

Генеральна прокуратура Таджикистану направила до Києва запит про екстрадицію колишнього прем'єр-міністра Абдумаліка Абдулладжанова.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав журналістам перший заступник генпрокурора Таджикистану Абдукодір Мухамадієв.

"Документи для запиту складено на основі 60 томів кримінальної справи, порушеної стосовно Абдулладжанова у 1998 році", - сказав він.

А.Мухамадієв нагадав, що А.Абдулладжанова заочно звинувачено в організації злочинного угруповання, спробі захоплення влади, тероризмі, диверсії, розкраданні державного майна, його оголошено у 1997 році в розшук.

Сам опальний політик в інтерв'ю іноземним ЗМІ заперечував, що бере участь у політичній діяльності на батьківщині.

7 лютого Бориспільський міськрайонний суд Київської області задовольнив подання прокуратури про тимчасовий арешт А.Абдулладжанова, затриманого в аеропорту "Бориспіль" 5 лютого. Згідно з рішенням суду, А.Абдулладжанова заарештовано на 40 діб. Запит про його видачу офіційний Душанбе має направити до 17 березня.

Протягом останнього десятиліття А.Абдулладжанов жив у США.

А.Абдулладжанов був прем'єр-міністром Таджикистану у 1992-1993 роках, на самому початку п'ятирічної громадянської війни, потім два роки був послом у Росії. У 1994 році на перших всенародних виборах у Таджикистані висувався кандидатом в президенти. Вихідця з півночі активно підтримувала Согдійська (тоді Ленінабадська) область, звідки традиційно були всі керівники радянського Таджикистану. Проте, за офіційними даними, він програв вибори Емомалі Рахмону, який і досі очолює країну.