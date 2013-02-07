Адвокат: Екс-прем'єр Таджикистану має статус біженця в США

Про це УНІАН заявив адвокат Андрій Федур, який захищатиме інтереси А.Абдулладжанова.

“Він є політичним біженцем. Він має статус політичного біженця в США. Відповідно до норм міжнародного законодавства, Україна не має права видавати його Таджикистану. Тому, я сподіваюсь, що він не буде екстрадований”, - сказав А.Федур. При цьому він зауважив, що зараз сторона захисту надіслала запит, щоб отримати документи від Сполучених Штатів, які підтверджують статус біженця А.Абдулладжанова.

Крім того, адвокат, посилаючись на спілкування з А.Абдулладжановим, зазначив, що зі слів його клієнта, в разі екстрадиції до Таджикистану існує загроза його життю, бо він був політичним опонентом на президентських виборах Емомалі Рахмону. “Мій підзахисний висловив стурбованість, що його опоненти мають можливості і можуть піти на його фізичне усунення, в тому числі під час його знаходження на території України в місцях позбавлення волі”, - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в аеропорту «Бориспіль» було затримано А.Абдулладжанова, який оголошений компетентними органами Республіки Таджикистан у міжнародний розшук і перебував у базі розшуку Інтерполу. Затримання відбулося, коли А.Абдулладжанов прибув до України зі США.

7 лютого Бориспільський міськрайонний суд у Київській області погодив подання прокуратури про застосування до екс-прем’єр-міністра Таджикистану А.Абдуллождонова запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту на 40 діб – до отримання від Таджикистану запиту про видачу даної особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, протягом цих 40 діб таджикська сторона має надати українським правоохоронцям відповідні документи для початку процедури екстрадиції затриманого, в іншому разі він буде звільнений.

У той же час в прокуратурі зазначили, що якщо документи, необхідні для екстрадиції, надійдуть, то стосовно затриманого буде обрано так званий “екстрадиційний арешт”, який триватиме до 18 місяців, або до моменту екстрадиції затриманого на Батьківщину.

А.Абдулладжанов був опонентом Президента Таджикистану Емомалі Рахмона на виборах 1994 року.

На батьківщині А.Абдулладжанова звинувачують в замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердиєва в Согдійській області в 1998 році.

За даними Інтерполу, А.Абдулладжанов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Впродовж останнього десятиліття А.Абдулладжанов проживав у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді він виграв вибори в 1994 році, а Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.