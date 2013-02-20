Грузія дозволить деякі поїздки в Абхазію і Південну Осетію

Південна Осетія і Абхазія були визнані Грузією "окупованими територіями" у відповідь на визнання Росією незалежності цих країн після війни 2008 року.

За чинним законом, відвідування цих територій, які Грузія вважає своїми регіонами, без дозволу Тбілісі є порушенням закону і карається грошовим штрафом (від 1,2 тисячі доларів) або тюремним ув'язненням на строк до чотирьох років.

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За законопроектом, перше перебування в Абхазії і Південній Осетії каратиметься адміністративним штрафом у 400 ларі (близько 250 доларів). Кримінальне покарання буде тільки за повторне відвідування республік.

Крім того, грузинський уряд отримає право видавати офіційні дозволи на візити в Абхазію і Південну Осетію, відвідування яких в такому разі взагалі не буде каране, передає РІА "Новости".