Хорватія може приєднатися до ЄС 1 липня

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті резолюції депутата Лібора Ручека (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Чехія), схваленому сьогодні на засіданні комітету.

При цьому члени комітету закликали три країни ЄС – Словенію, Данію та Німеччину – ратифікувати угоду про приєднання Хорватії. Решта 24 країни ЄС уже зробили це.

У проекті резолюції також зазначається, що Хорватія має продовжувати реформи і після приєднання.

Депутати також закликали Хорватію поділитися своїм досвідом приєднання до ЄС з іншими країнами регіону Західних Балкан.

Голосування за проект резолюції у сесійній залі Європарламенту відбудеться 11-14 березня.