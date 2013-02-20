Хорватія може приєднатися до ЄС 1 липня
18:11, 20 лютого 2013Світ
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Комітет Європарламенту із закордонних справ вважає, що Хорватія готова приєднатися до Європейського Союзу 1 липня цього року.
Хорватія готова приєднатися до ЄС / Фото : crystaltour.com.ua
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті резолюції депутата Лібора Ручека (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Чехія), схваленому сьогодні на засіданні комітету.
При цьому члени комітету закликали три країни ЄС – Словенію, Данію та Німеччину – ратифікувати угоду про приєднання Хорватії. Решта 24 країни ЄС уже зробили це.
У проекті резолюції також зазначається, що Хорватія має продовжувати реформи і після приєднання.
Депутати також закликали Хорватію поділитися своїм досвідом приєднання до ЄС з іншими країнами регіону Західних Балкан.
Голосування за проект резолюції у сесійній залі Європарламенту відбудеться 11-14 березня.
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