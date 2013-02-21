Гривку Мішель Обами увічнили на новому офіційному портреті

Білий дім представив новий офіційний фотопортрет першої леді США Мішель Обами: на фотографії Мішель Обама відображена в темній сукні і в перловому намисті. Головне ж, що відрізняє нинішній портрет від портрета 2009 року - це нова зачіска дружини Барака Обами, відзначає РІА Новости.

Тепер у першої леді є гривка: вона вперше з'явилася з нею 17 січня, коли відзначала своє 49-річчя, і з того часу інтернет повниться як захопленими, так і критичними коментарями з цього приводу.

Так, чубчик першої леді не сподобався знаменитому модельєрові Карлу Лагерфельду. Він заявив, що з новою зачіскою Мішель Обама стала схожою на ведучу теленовин.

Сама ж Мішель Обама пояснила рішення змінити образ "кризою середнього віку".