ЗМІ: Усиновитель у США застрелив 13-річного хлопчика з України

Як повідомили російські дипломати, вони проінформували про те, що сталося українських колег і Держдепартамент США.

Як передає ІТАР-ТАСС, загибла дитина не перебувала на російському консульському обліку, і відповідно справжні його ім'я і прізвище росіянам невідомі. В Америці його звали Ендрю Артур Батлер, на момент загибелі в червні 2011 року йому було 13 років.

Обставини трагедії, що сталася в містечку Хеджсвілл (штат Західна Вірджинія), у загальних рисах відомі. Прийомний батько підлітка Уїльям Аллан Батлер убив його пострілом в голову. Він сам розповів про це поліцейським, які прибули на місце події, сказавши, що ніби оборонявся.

Як стверджував Батлер-старший, якому тоді було 73 роки, він вирішив навчити прийомного сина поводженню зі зброєю, дав йому пістолет і вивів на двір. За його словами, він пішов встановлювати мішень і в цей час почув за спиною постріл. Вирішивши, що Ендрю намагався його застрелити, він розвернувся і вистрілив хлопчику в голову.

Вбивцю судили, але він пішов на угоду із слідством і в результаті визнав себе винним лише в злочинній необережності - на тій підставі, що дав заряджену зброю дитині. Його засудили до тюремного ув’язнення.

Російським дипломатам довелося розбиратися в цій історії після телефонного дзвінка в посольство одного з сусідів Батлера. Той дізнався зі ЗМІ про проблеми з російськими дітьми в США і вирішив про всяк випадок поділитися інформацією, оскільки думав, що загиблий хлопчик теж був росіянином.

У сім'ї Батлерів було ще двоє прийомних дітей. З поліцейських протоколів також відомо, що 12-річна дівчинка була у момент трагедії в будинку і, виглянувши у вікно, бачила, як брат, який впав на землю, спливав кров'ю.