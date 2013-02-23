Депардьє отримав постійну прописку в Мордовії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на інформацію, отриману від міністра преси республіки Валерія Маресьєва.

”Слава Росії, слава Мордовії. Це регіон, що не має нафти й газу, але багатий людьми, які втілюють ідеї в життя”, - процитував співрозмовник агентства слова Ж.Депардьє після отримання ним російського паспорта з новою реєстрацією.

Актор підкреслив, що рішення про реєстрацію в Мордовії не є формальним, а серйозне й обдумане, пов`язане з планами частого перебування як у Росії, так і в самій Мордовії.

Ж.Депардьє отримав реєстрацію в новобудові в центрі Саранська, будинку 1 на вулиці Демократичній, у квартирі родичів директора Держфільмофонду Росії Миколи Бородачова, який є давнім другом актора. В майбутньому актор планує спорудити власний будинок.

Як повідомлялося, Ж.Депардьє вирішив змінити місце проживання після податкової реформи Президента Франції Франсуа Олланда, який мав намір ввести податок у 75% на доходи більше мільйона євро на рік.

Актор на початку січня отримав російське громадянство, після чого відвідав Мордовію й висловив бажання влаштуватися в республіці. Він став послом Мордовії в FIFA в рамках підготовки й проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року, матчі якого пройдуть у Саранську.