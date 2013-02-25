Через вибух на хімзаводі в Китаї евакуювали 29 тисяч людей

Вибух на заводі компанії Bestchem відбувся близько 10.20 за місцевим часом, слідом за цим на підприємстві виникла пожежа. З території радіусом 1,5 кілометра від місця події екстрено було евакуйовано близько 29 тисяч осіб, зокрема більш як 20 тисяч студентів і викладачів Гуйчжоуського педагогічного університету, передає РІА Новости з посиланням на китайські ЗМІ.

Про причини вибуху поки що не повідомляється, мова йде лише про "витік" якоїсь речовини, яка загорілася. За свідченням очевидців, гуркіт від вибуху був дуже сильний, висота полум'я на місці пожежі досягала 100 метрів.

На місці події працювали більш як 20 пожежних машин і п'ять машин "швидкої допомоги".