ВМС України зацікавлені в обміні досвідом з індійським флотом

05:45, 27 лютого 2013
Світ
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Військово-морські сили України зацікавлені у співробітництві з Військово-морськими силами Індії, зокрема в обміні досвідом у підготовці та участі активів у міжнародних антитерористичних та антипіратських операціях.

День Військово-морського флоту Індії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це перший заступник командувача ВМС України контр-адмірал Дмитро Шакуро заявив на зустрічі з аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Індія в Україні Сідхартом Сантом.

«Як відомо, ВМС України готуються до участі наприкінці цього року в операції «Океанський щит» у складі фрегату «Гетьман Сагайдачний» зі спецпідрозділом і вертольотом на борту. ВМС Індії мають значні практичні напрацювання в питанні протидії морському піратству в Індійському океані, тому ми зацікавлені в обміні досвідом оперативного застосування кораблів та підрозділів під час участі в антипіратських операціях на морі», — наголосив Д.Шакуро.

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Своєю чергою С.Сант зазначив, що індійські ВМС беруть активну участь у багатонаціональних військово-морських навчаннях, що проводяться в Індійському океані, а також в боротьбі з піратством на морі. Аташе з питань оборони висловив сподівання, що протягом ближчих трьох років, коли він перебуватиме в Україні, співробітництво флотів двох країн поглибиться. Він також запропонував українській стороні вивчити питання щодо можливого візиту українського корабля до одного із портів Індії.

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