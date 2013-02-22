Україна підтвердила свою участь в антипіратській операції НАТО

Як повдіомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це оголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, відкриваючи сьогодні у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.

«Я щойно обмінявся листами з міністром оборони України Павлом Лебедєвим, які підтверджують участь України в операції НАТО з протидії піратству “Океанський щит”, – повідомив генсек НАТО.

У Міноборони нагадали, що 21-22 лютого П.Лебедєв перебуває з офіційним візитом у Штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де бере участь у засіданнях Комісії Україна-НАТО та Ради НАТО на рівні міністрів оборони.

Планується, що у листопаді флагман Військово-морських сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” із палубним вертольотом та групою спецназу братиме участь в операції НАТО з протидії піратству “Океанський щит”.