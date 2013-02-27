Навального звинувачують у незаконному отриманні статусу адвоката

Про це повідомив у своєму мікроблозі в Twitter офіційний представник СК РФ Володимир Маркін. "Слідство встановило факт незаконного отримання Навальним адвокатського статусу", - написав він.

За інформацією на сайті Слідчого комітету РФ, Навальний сьогодні був допитаний в рамках розслідування справи за фактами розтрати майна компанії "Кіровлісу". В тому числі його допитали за обставинами отримання ним адвокатського статусу. Від дачі показань він відмовився, повідомляють РІА Новости.

"Відповідно до вимог закону для отримання адвокатського статусу необхідний обов'язковий юридичний стаж не менше двох років. На підтвердження цього Навальний представив в адвокатську палату Кіровської області довідку про те, що він був впродовж декількох років заступником генерального директора ТОВ "Аллект" з правових питань", - відзначається в повідомленні.

Як зазначило відомство, гендиректором цієї компанії також був Навальний.

"Тобто, він сам себе призначив і керівником і своїм заступником. Згідно з результатами почеркознавчої судової експертизи, підпис в представленій Навальним довідці від імені інспектора відділу кадрів "Аллекта" виконаний не нею, а іншою особою. Більш того, на момент внесення запису до трудової книжки Навального, на підставі якої згодом і була видана довідка про юридичний стаж, фірми "Аллект" взагалі не існувало ", - уточнило відомство.

У підсумку слідство дійшло висновку про те, що представлені Навальним у кваліфікаційну комісію адвокатської палати Кіровської області відомості щодо наявності у нього стажу роботи за юридичною спеціальністю понад два роки є недостовірними.

У грудні минулого року СК заявив, що компанія "Аллект", яку раніше очолював Навальний, причетна до розкрадання мільйонів рублів, виділених "Союзом правих сил". За версією слідства, за укладеним в квітні 2007 року договором на надання рекламних послуг компанія отримала близько 100 мільйонів рублів і перераховувала гроші на рахунки фірм, більша частина яких мала ознаки "одноденок".

Крім того, Навальний проходить підозрюваним у справі про розкрадання на підприємстві "Кіровлісу". За версією слідства, під час роботи радником губернатора Кіровської області, в травні-вересні 2009 року, Навальний, вступивши в змову з директором "Вятської лісової компанії" Петром Офіцеровим і гендиректором "Кировлісу" В'ячеславом Опалєвим, організував розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу.