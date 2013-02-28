На 8 березня Депардьє хочуть подарувати ще одну квартиру
11:41, 28 лютого 2013Світ
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Тренд на любов влади російських регіонів до французького актора дістався і до Мурманська.
Депардьє хочуть подарувати квартиру в Мурманську / Фото: hvylya.org
Сьогодні на засіданні міськради Мурманська в Росії депутат Сергій Габріелян виступив з ініціативою запросити знаменитого Жерара Депардьє в Мурманськ на 8 березня.
За словами Габрієляна, це буде не лише подарунком Мурманським жінкам до свята, але і підвищить привабливість міста, повідомляє tv21.ru.
Тим більше, вважає депутат, Мурманськ не бідніший Чечні, президент якої Р.Кадиров подарував днями Ж.Депардьє квартиру в Грозному.
В крайньому випадку, С.Габрієлян готовий за свій рахунок виділити квартиру в Мурманську французькому акторові.
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