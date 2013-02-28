На 8 березня Депардьє хочуть подарувати ще одну квартиру

Сьогодні на засіданні міськради Мурманська в Росії депутат Сергій Габріелян виступив з ініціативою запросити знаменитого Жерара Депардьє в Мурманськ на 8 березня.

За словами Габрієляна, це буде не лише подарунком Мурманським жінкам до свята, але і підвищить привабливість міста, повідомляє tv21.ru.

Тим більше, вважає депутат, Мурманськ не бідніший Чечні, президент якої Р.Кадиров подарував днями Ж.Депардьє квартиру в Грозному.

В крайньому випадку, С.Габрієлян готовий за свій рахунок виділити квартиру в Мурманську французькому акторові.