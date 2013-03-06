У Сіднеї відкрито фотовиставку про УПА

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, захід приурочено до роковин загибелі генерала-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича та на честь вшанування пам’яті вояків УПА, які жили у Сіднеї.

Організувала виставку Спілка української молоді в Австралії. На відкритті були присутні колишні вояки УПА, які зараз проживають в Сіднеї, - Дмитро Грицько та Володимир Костка.

На виставці представлені близько півтисячі фото, документи з радянських та німецьких джерел, внутрішні документи Організації українських націоналістів та УПА. Відвідувачі побачили фотографії групи вояків УПА чз захопленим німецьким літаком та повстанців у підземній криївці (бункері) на Хмельниччині в 1950 році. Тема криївок детально досліджена в окремій частині виставки, включно з планами підземних «багатокімнатних квартир» та детальними інструкціями щоденного режиму життя під землею.

Один із авторів виставки історик Володимир В’ятрович повідомив, що в Австралії проживає доволі велика українська громада, зокрема, нащадки тих, хто воював в УПА за незалежну Україну. «Місцевим українцям важливо буде дізнатися історію УПА. Пізнавальною виставка буде і для інших австралійців, адже їхня країна цікавиться трагічним і героїчним минулим України, це одна з тих країн, які визнали Голодомор геноцидом», - сказав В.В’ятрович.

Виставка демонструватиметься у Сіднеї до 10 березня, а потім вирушить в інші міста Австралії.

Документальна фотовиставка «УПА. Історія нескорених» розроблена Центром досліджень визвольного руху (автори В.В’ятрович, Руслан Забілий, Ігор Дерев’яний, Петро Содоль, Роман Грицьків, Ольга Сало) на базі архівних документів. Окрім України, виставка вже експонувалася в понад 20 містах США, у Канаді, країнах Балтії, у Великій Британії, Японії та Греції. Крім виставки, Центр досліджень визвольного руху видав однойменну ілюстровану історію УПА та навчально-демонстраційний посібник для середніх шкіл.