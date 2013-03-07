Грузія найняла консультантів з відносин з НАТО, ЄС та США

За словами заступника держміністра з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури Тамар Беручашвілі, основна мета договорів - сприяння інтеграції Грузії в Євросоюз і НАТО, передає РосБізнесКонсалтинг.

Одна з компаній працюватиме в напрямку Євросоюзу. Її основним завданням буде давати рекомендації уряду Грузії щодо активізації діяльності в євроатлантичних структурах і використання нових каналів комунікації. За цю роботу компанія отримуватиме 40 тис. євро на місяць.

Друга компанія допомагатиме уряду Грузії у відносинах з США та в комунікації з НАТО. Компанія за свої послуги отримуватиме 90 тис. дол на місяць.

За словами Т.Беручашвілі, контракти, оформлені з лобістськими компаніями, будуть оприлюднені на сайтах уряду Грузії та апарату держміністра з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури. Така інформація, сказала вона, раніше ніколи не була публічною, хоча на лобістів витрачалися десятки мільйонів.