У Грузії припинили віщання російських телеканалів

Грузинські компанії, що надають послуги кабельного телебачення на території країни, припинили віщання передач телеканалів ОРТ, РТР, НТВ і Євроньюс.

Як пояснили агентству РІА Новости в компанії "Айеті", це є рішенням грузинських властей, і віщання буде відновлено, як тільки поступить відповідна команда. У компанії відмовилися повідомити, чи будуть відшкодовані витрати за не надані послуги.

Як повідомлялося, 7 листопада в Тбілісі поліцією був розігнаний багатотисячний мітинг опозиції біля будівлі парламенту, після чого президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів у країні надзвичайний стан строком на 15 днів. Декрет президента вводить тимчасові обмеження на проведення демонстрацій і маніфестацій, а також отримання і розповсюдження інформації. На час дії НП на території країни всі телекомпанії і радіостанції Грузії, окрім Громадського телебачення, припиняють інформаційні випуски. Крім того, збір і розповсюдження інформації забороняється всім електронним і друкованим ЗМІ.

8 листопада, виступаючи з телезверненням до нації, М.СААКАШВІЛІ пообіцяв в найближчі дні відмінити надзвичайний стан, оскільки "ситуація швидко стабілізується".